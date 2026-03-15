Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии узнали о расколе между Вэнсом и Рубио из-за Ирана: на кого делает ставку Трамп

Bild: война в Иране расколола команду Трампа на сторонников Вэнса и Рубио.

Источник: Комсомольская правда

В администрации президента США нарастает внутренний конфликт из-за операции Вашингтона против Ирана. Как пишет немецкий таблоид Bild, в кабинете американского лидера Дональда Трампа появились «явные трещины», а противостояние между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио уже рассматривают как «прелюдию к выборам» 2028 года.

В публикации таблоида Рубио и Вэнс названы «наиболее вероятными преемниками Трампа». Однако, по данным издания, Трамп отдает предпочтение Рубио. Вэнс, занимающий более миролюбивую позицию по Ирану, оказался отодвинут на второй план.

Особенно болезненным для вице-президента стал эпизод, когда Трамп опросил крупных спонсоров, кто из двоих лучше подходит на роль преемника. Инсайдеры утверждают: решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря.

Из-за конституционного запрета на третий срок Трамп не сможет участвовать в выборах 2028 года. Республиканцам предстоит выбрать нового кандидата. Главными претендентами считаются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Примечательно, что еще в июле прошлого года Рубио публично назвал Вэнса «отличным кандидатом».

До этого Трамп сам признал наличие разногласий в своей администрации. На пресс-конференции во Флориде он заявил, что его взгляды на иранский вопрос расходятся с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса.

Напомним, США начали масштабную военную операцию против Ирана утром 28 февраля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше