В Германии узнали о расколе между Вэнсом и Рубио из-за Ирана: на кого делает ставку Трамп

В администрации президента США нарастает внутренний конфликт из-за операции Вашингтона против Ирана. Как пишет немецкий таблоид Bild, в кабинете американского лидера Дональда Трампа появились «явные трещины», а противостояние между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио уже рассматривают как «прелюдию к выборам» 2028 года.
В публикации таблоида Рубио и Вэнс названы «наиболее вероятными преемниками Трампа». Однако, по данным издания, Трамп отдает предпочтение Рубио. Вэнс, занимающий более миролюбивую позицию по Ирану, оказался отодвинут на второй план.
Особенно болезненным для вице-президента стал эпизод, когда Трамп опросил крупных спонсоров, кто из двоих лучше подходит на роль преемника. Инсайдеры утверждают: решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря.
Из-за конституционного запрета на третий срок Трамп не сможет участвовать в выборах 2028 года. Республиканцам предстоит выбрать нового кандидата. Главными претендентами считаются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Примечательно, что еще в июле прошлого года Рубио публично назвал Вэнса «отличным кандидатом».
До этого Трамп сам признал наличие разногласий в своей администрации. На пресс-конференции во Флориде он заявил, что его взгляды на иранский вопрос расходятся с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса.
Напомним, США начали масштабную военную операцию против Ирана утром 28 февраля.