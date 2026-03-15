Атаку БПЛА отразили в шести городах Ростовской области

Атаку БПЛА отразили на Дону в ночь на 15 марта.

Источник: Комсомольская правда

Воздушную атаку отразили в шести городах Ростовской области прошедшей ночью и утром 15 марта. Об этом проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, атаке подверглись шесть городов, в том числе, город Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина).

БПЛА также ликвидировали в Тарасовском, Чертковском, Боковском, Кашарском, Мясниковском, Неклиновском, Тацинском, Милютинском, Белокалитвинском районах.

— Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали, эта информация будет уточняться.

Добавим, оповещение о беспилотной опасности в приложении МЧС поступило в 21:37. К этому моменту воздушная угроза еще сохраняется.

