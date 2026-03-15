«Созванивались с психологами»: Брутян рассказала о знакомстве с детьми Прилучного

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, как ей удалось наладить отношения с детьми актера от брака с актрисой Агатой Муцениеце.
Брутян отметила, что старалась не навязывать общение и не стремилась сразу занять место мачехи. Она выбрала легкий и игровой формат знакомства и позволила детям самим проявлять инициативу. При этом она понимала, когда стоит оставить их наедине с отцом.
— Мы очень аккуратно подходили к вопросу сближения, даже созванивались с психологами, потому что понимали: Мие и Тимофею сложно будет принять, что у папы появилась другая женщина, — сказала она.
Актриса уточнила в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV, что со временем дети стали открыто и тепло относиться к ней. Она подчеркнула, что их отношения строятся на дружбе и доверии, а в их доме для детей Прилучного всегда открыты двери.
3 марта дочери актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 10 лет. Мама поздравила Мию с самого утра и показала подписчикам в соцсетях, как украсила дом к празднику. Позже к девочке публично обратился и папа.