Роспотребнадзор помог вернуть почти 126 млн рублей недовольным потребителям в Красноярском крае

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю помогло вернуть жителям около 126 миллионов рублей, защищая их права в сфере потребления товаров и услуг в 2025 году. Из указанной суммы примерно 40 миллионов рублей были возвращены без обращения в суд. Такими итогами поделились в пресс-службе ведомства сегодня, 15 марта, в день прав потребителей. Согласно данным ведомства, в 2025 году выросло на 66,7%, по сравнению с 2024 годом, количество исков поданных в защиту групп потребителей. А для восстановления прав неопределённого круга лиц было подано 90 исков, что на 60,7% больше, чем годом ранее. Основными жалобами жителей Красноярского края стали случаи продажи некачественных товаров или услуг, нарушений прозрачности цен, навязывания подписок и нежелательных покупок или услуг, отсутствия достаточной информации о товарах и услугах, а также включение в договоры пунктов, ограничивающих права потребителей.