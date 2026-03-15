Осужденный за изнасилование подростков британский актер Элфорд умер в тюрьме

Осужденный за изнасилование двух девочек-подростков британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия Шэннон) умер в Норфолкской тюрьме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя учреждения.
Мужчина умер 13 марта, ему было 54 года. Обстоятельства смерти не разглашаются. Сотрудник тюрьмы также сообщил, что омбудсмен по делам заключенных проведет соответствующее расследование.
Напомним, Олфорд был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения в январе 2026 года, его признали виновным в изнасиловании девочек 14 и 15 лет в 2022 году.
Ранее сайт KP.RU писал, что актера из сериала «Половое воспитание» Александра Вествуда приговорили к 15,5 годам тюрьмы за изнасилование и другие сексуальные преступления.