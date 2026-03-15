Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВР для жителей пострадавшего дома в Волгограде открыли в школе № 55

В Волгограде приступили к поквартирному обследованию дома № 4 по ул. им. Владимира Петровского.

Источник: Высота 102

В Волгограде приступили к поквартирному обследованию дома № 4 по ул. им. Владимира Петровского, пострадавшего от атаки БПЛА ночью 15 марта. По информации мэрии, выполняются работы по временному закрытию оконных проемов для восстановления остекления.

Также сотрудники муниципалитета проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи, в случае повреждения имущества.

На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе № 55 для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. В ночное время для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание. Пока в ПВР жителей нет.

Напомним, ночью 15 марта Волгоградская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Пострадавших нет.

