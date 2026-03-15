Глаголом жгла… Исполняется 100 лет со дня рождения Софии Лопушанской

16 марта 2026 г. исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося волгоградского учёного-лингвиста Софии Петровны Лопушанской. Многие из сегодняшних волгоградцев-филологов — её благодарные ученики.
Мечтала стать актрисой.
Всю свою долгую научную карьеру она занималась историей и грамматикой русского глагола, сделала блестящую научную карьеру: стала доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, кавалером медали Пушкина… Достижения ценны, тем более что начинать ей пришлось в крайне сложных условиях.
В сорок первом, в самом начале войны, 15-летняя Соня, в то время ещё Топоровская, вместе с матерью эвакуировалась из Полтавы. Эшелон, в котором они ехали, был разбомблен фашистами. Соне удалось уцелеть, но все последующие годы войны ей, девушке, выросшей в интеллигентной учительской семье, осваивавшей французский язык и игру на фортепьяно, довелось провести в Грузии, в Навтлугском детском доме для трудновоспитуемых, можно сказать, малолетних преступников.
Выйдя из детского дома в 1945 г., София отправилась в Москву — учиться. Разрывалась, думая, куда поступить. Она хотела стать учёным, поступить в МГУ, но манила и актёрская профессия. Выбор был сделан всё же в пользу МГУ. В том же году на философский факультет МГУ поступил и парень, выросший в семье священника, бывший фронтовик Сергей Лопушанский. Музыкант, скрипач, пришедший с фронта без одной руки. С Софией у них была большая любовь. Они поженились в Москве, а по окончании вуза супруги отправились вместе в Казань. Там у них родился единственный сын, Константин.
Вместе супруги Лопушанские прожили всего шесть лет. Сергей умер от тяжёлой болезни — следствия фронтового ранения.
После того, как умер Сергей Лопушанский, на руку и сердце Софии Петровны было немало очень достойных претендентов. Но никому из них она не отдала предпочтения, поскольку никого не могла даже сравнить со своим бывшим супругом… Верность Сергею она сохранила до конца дней.
По приглашению Максима Загорулько.
Оставшись без мужа, с малолетним сыном, София Петровна продолжила трудиться в Казанском педагогическом институте, одновременно окончила ленинградскую аспирантуру. Защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по литературному и историческому памятнику «Слово и дело Государевы».
Затем приступила к работе над докторской диссертацией. В 1976 году София Лопушанская стала доктором филологических наук.
Тогда же известный в стране волгоградский профессор Максим Загорулько пригласил Софию Петровну работать в Волгограде, в Волгоградском педагогическом институте.
Здесь Софии Лопушанской предоставили довольно скромную квартиру в микрорайоне Тулака. В одной из двух комнат София Петровна жила. В ней же занималась она с аспирантами, каждому из которых у неё был отведён определённый день недели и определённые часы. А в другой комнате она расположила свою обширную библиотеку.
Отработав в Волгоградском пединституте три года, вслед за Максимом Загорулько и по его приглашению София Петровна перешла работать в ВолГУ, которого тогда ещё, по сути дела, не было. Но уже возникла уверенность — вуз будет создан!
Именно София Лопушанская стала со временем человеком, создавшим филологический факультет Волгоградского госуниверситета. Так, например, это она пригласила на работу в Волгоград другого выдающегося российского филолога, Виталия Смирнова, возглавившего в ВолГУ вновь созданную кафедру журналистики и ставшего затем редактором журнала «Отчий край».
«Она сделала всё для того, чтобы мы, студенты филфака ВолГУ, учились здесь у выдающихся учёных-филологов нашей страны, настоящих светил науки того времени, — рассказывает одна из многочисленных учениц профессора Лопушанской, кандидат филологических наук, заслуженный учитель России Галина Егорова. — София Петровна приглашала их в Волгоград читать лекции. При этом София Петровна отличалась нешаблонным подходом к работе, например, она поручала студентам изучать… детский лепет! И неожиданно в нём удалось обнаружить слова, которые имеются в старинном русском языке. Они живы у детей в генетической памяти!».
А ещё писала стихи.
В придачу к высокому интеллекту, София Петровна обладала настоящим артистизмом. Лекции она нередко превращала в небольшие своеобразные спектакли. Так, например, когда она входила в учебную аудиторию читать лекцию по славянской филологии, за нею следом кто-нибудь из лаборантов нёс, как правило, её большой, красивый веер. Также ей приносили обычно на лекцию столь же красивую чашечку чая.
Добавим к этому подлинное её ораторское мастерство вкупе с великолепным чувством юмора.
"Над её шутками мы до колик в животе смеялись! — вспоминает Галина Егорова. — На каждый случай жизни у неё был заготовлен чей-либо яркий афоризм. Поэтому коллеги опасались с ней вступать в какие-либо перепалки.
Она была для нас образцом учёного, с очень высокими требованиями и к себе самой, и к своим ученикам".
К тому же София Петровна всю свою жизнь воспитывала себя и не стеснялась признавать свои ошибки. Она первой связала историю русского языка с его нынешней диалектологией, то есть с современными русскими говорами. С говором казачьим, например.
В последние годы жизни она увлеклась творчеством наших, волгоградских казачьих писателей, Бориса Екимова и Евгения Кулькина. По их произведениям её ученики выбирали казачьи словечки, которые давно исчезли в русских словарях, но сохранились в устной речи.
К своему 80-летию София Петровна издала небольшим тиражом скромную книжку написанных ею стихов «Монолог женщины». На три стихотворения потом были написаны романсы. Лишь тогда стало известно, что София Петровна всю жизнь сочиняла стихи. Она же стала и автором первого гимна ВолГУ.
Наследие.
В Волгограде за 25 лет работы в ВолГУ под руководством Софии Петровны было защищено десять докторских диссертаций и двадцать три кандидатских, а сама она написала свыше 200 трудов.
Под руководством Софии Петровны в Волгограде создан музей букваря, где собрали экземпляры таких книг со всего света, изо всех стран мира.
Организация в Волгограде дней русского языка, в память о нашем земляке, академике Олеге Трубачеве, тоже стало идеей профессора Софии Лопушанской. Она же была основоположником и зачинателем в Волгограде праздников славянской письменности в память просветителей, святых Кирилла и Мефодия. У каждого из учеников профессора Лопушанской есть до сих пор иконы Кирилла и Мефодия…
Кроме работы со студентами, София Петровна любила бывать в школах города, занималась там с учителями, написала для них две книги.
Она была убеждена, что школьный учебник русского языка должен не только учить орфографии, но также развивать детей, пробуждать у них любовь к родной речи. «Русский язык, — говорила она, — это не школьный учебный предмет. Это, скорее, воспитание души!».
Научный подход.
Самое главное — Софией Лопушанской была создана в Волгограде научная школа русского языка, какой более нет нигде сейчас в России. Она при этом утверждала, что вопрос чистоты и грамотности русского языка — это вопрос национальной безопасности. По воспоминаниям многочисленных студентов, София Петровна разработала великолепную систему грамотного письма, состоящую из ряда оригинальных таблиц, настоящее, как бы сейчас назвали, ноу-хау. Эти таблицы позволяли выучить правописание быстро и легко и очень бы пригодились в школах.
«Роль её, её жизненный подвиг, — считает Галина Егорова, — не оценены пока что должным образом. Не пришло ещё время для этого. София Петровна заложила в науке фундаментальные идеи, которые очень долго будут ещё развиваться. Благодаря им Волгоград станет со временем центром по развитию русского языка, по изучению его истории в нашей стране. Она не случайно была включена в список двухсот выдающихся женщин мира».
София Лопушанская ушла из жизни в 2008 г. Её сын, Константин Лопушанский, стал известным кинорежиссёром, учился у Андрея Тарковского и Александра Сокурова. София Петровна гордилась им всю жизнь. Сейчас Константин живёт в Петербурге и работает на киностудии «Ленфильм».
А в alma mater Софии Петровны, в Волгоградском госуниверситете, в честь её столетия пройдут научные чтения. Так многочисленные ученики и коллеги профессора Лопушанской почтут память выдающегося учёного, вся жизнь которого была одним большим признанием в любви к русскому языку, культуре и великой истории.