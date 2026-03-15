Глаголом жгла… Исполняется 100 лет со дня рождения Софии Лопушанской

Выйдя из детского дома в 1945 г., София отправилась в Москву — учиться. Разрывалась, думая, куда поступить. Она хотела стать учёным, поступить в МГУ, но манила и актёрская профессия. Выбор был сделан всё же в пользу МГУ. В том же году на философский факультет МГУ поступил и парень, выросший в семье священника, бывший фронтовик Сергей Лопушанский. Музыкант, скрипач, пришедший с фронта без одной руки. С Софией у них была большая любовь. Они поженились в Москве, а по окончании вуза супруги отправились вместе в Казань. Там у них родился единственный сын, Константин.