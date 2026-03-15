Из Красноярска в Ташкент запустят дополнительные рейсы с 29 марта

Полеты будут выполняться дважды в неделю, общее количество рейсов достигнет 10 в неделю.

Весной этого года красноярцы смогут чаще летать в столицу Узбекистана. С 29 марта авиакомпания добавит два дополнительных рейса по направлению Красноярск — Ташкент.

Самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям. Таким образом, частота вылетов увеличится до десяти в неделю.

В аэропорту пояснили, что расширение маршрутной сети связано с растущим спросом на путешествия в Узбекистан. Туристов привлекают местный колорит, национальная кухня и гостеприимство жителей.

Ранее мы писали, что число прямых авиарейсов из Красноярска в Пекин увеличится до пяти в неделю.