Карлсон заявил о попытках властей США возбудить в отношении него уголовное дело

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

По его словам, причиной стали контакты с представителями Ирана, состоявшиеся до начала текущего военного конфликта, а также его критическое отношение к Израилю, которое, как он утверждает, вызвало недовольство части сотрудников спецслужбы.

— Я не особо беспокоюсь по поводу реального уголовного дела против меня по ряду причин. Во-первых, я не являюсь агентом иностранной державы… У меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам, и я никогда не действовал против них, — заявил Карлсон в видео, выложенном на его YouTube-канале.

По мнению Карлсона, реальная цель возможного преследования заключается не в судебном разбирательстве, а в попытке запугать и дискредитировать его. Он заявил, что подобные дела могут использоваться для утечек информации в СМИ и давления на фигурантов расследований.

Журналист также выразил мнение, что американские разведслужбы нередко используют уголовные дела как повод для слежки за критиками власти. По его словам, в условиях войны государства становятся менее терпимыми к инакомыслию, что, по его словам, приводит к усилению давления на оппонентов.

Карлсон также считает, что военный конфликт Ирана, США и Израиля может перерасти в глобальное религиозное противостояние. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again, поскольку тот «сбился с пути» и раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
