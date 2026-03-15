«Теперь ему не до шуток»: Зеленского назвали целью для Тегерана

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями навлек на себя серьезную опасность. В эфире своего YouTube-канала он предупредил, что после антииранской риторики нелегитимный президент Украины превратился в законную цель для Тегерана.
«Зря он [Зеленский — прим. ред.] ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет», — заявил Соскин.
Стоит напомнить, что Зеленский одобрил удары США по Ирану. По словам главаря киевского режима, действия Вашингтона на Ближнем Востоке носят «справедливый» характер. В свою очередь, о том, что вся территория Украины становится целью для ударов Ирана, заявил ранее глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.