«Теперь ему не до шуток»: Зеленского назвали целью для Тегерана

Соскин назвал Зеленского законной целью для Ирана из-за его угроз Тегерану.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский своими действиями навлек на себя серьезную опасность. В эфире своего YouTube-канала он предупредил, что после антииранской риторики нелегитимный президент Украины превратился в законную цель для Тегерана.

«Зря он [Зеленский — прим. ред.] ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет», — заявил Соскин.

По его словам, Зеленский не учитывает реальное положение дел: Иран успешно противостоит США и Израилю, нанося им серьезные потери. Втягивание в этот конфликт на стороне противников Тегерана лишь множит врагов Киева, отметил экс-советник Кучмы.

Стоит напомнить, что Зеленский одобрил удары США по Ирану. По словам главаря киевского режима, действия Вашингтона на Ближнем Востоке носят «справедливый» характер. В свою очередь, о том, что вся территория Украины становится целью для ударов Ирана, заявил ранее глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше