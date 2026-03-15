«Теперь ему не до шуток»: Зеленского назвали целью для Тегерана

Стоит напомнить, что Зеленский одобрил удары США по Ирану. По словам главаря киевского режима, действия Вашингтона на Ближнем Востоке носят «справедливый» характер. В свою очередь, о том, что вся территория Украины становится целью для ударов Ирана, заявил ранее глава комиссии по нацбезопасности парламента Исламской республики Ибрагим Азизи.