Роскачество предупредило об опасности оплаты переводом по номеру телефона

Ранее Life.ru рассказал, что каждая покупка в интернете — от продуктов до билета в кино — может повлиять на условия будущей ипотеки. Банки внимательно анализируют цифровой след клиентов и формируют портрет заёмщика задолго до подачи заявки на кредит. Финансовые организации способны отслеживать практически все безналичные операции клиентов и используют эти данные для оценки их надёжности. При этом анализируется не только уровень дохода, но и то, как человек распоряжается деньгами и какие финансовые привычки формирует.