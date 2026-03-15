Из Сочи перенаправили круизный лайнер с 900 туристами в обход Израиля

Оператор круизов компания «Инфофлот» сообщила об изменении программы путешествия лайнера Astoria Grande, следующего из Сочи.
Судно с 900 пассажирами на борту не будет заходить в израильский порт Ашдод, где изначально планировалась двухдневная стоянка
Решение принято по рекомендации Министерства экономического развития РФ, которое посоветовало скорректировать поездки в ближневосточный регион. В обновленном маршруте путешественники проведут два дня в Стамбуле (вместо одного), а также посетят Измир и Аланью вместо порта Кушадасы.
Ранее лайнер должен был зайти в порты Турции, Египта и Израиля.