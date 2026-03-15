ПВР открыли в школе № 85 для жителей пострадавшего дома в Волгограде

После атаки БПЛА оперативно восстанавливают окна в доме.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде утром 15 марта 2026 года активно устраняют последствия атаки беспилотника, который повредил остекление в доме по улице Владимира Петровского 4 в Советском районе. Муниципалитет сразу же после завершения работы оперативных служб приступил к поквартирному обследованию здания, чтобы замерить оконные проемы и подготовиться к восстановительным работам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Сотрудники управляющей компании уже временно закрывают окна, пока не установят новое остекление. Эти работы идут по мере того, как собственники предоставляют доступ в свои квартиры.

Для тех, кто нуждался в помощи сразу после инцидента, в школе № 55 оперативно развернули пункт временного размещения. Всю ночь для жильцов организовывали спальные места и горячее питание. Сейчас в пункте никого нет.

