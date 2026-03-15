Жители Волгограда не воспользовались ПВР, развернутым после атаки БПЛА

Жители Волгограда не воспользовались развернутым после атаки украинских БПЛА ПВР.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Местные жители не воспользовались пунктом временного размещения (ПВР), развернутым в школе после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на воскресенье в Советском районе Волгограда было зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом. Пострадавших нет. Были даны поручения провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.

«Пункт временного размещения разворачивали в школе № 55, но никто им не воспользовался», — рассказали в пресс-службе.

В городской администрации уточнили, что в ночное время для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
