Из-за сильного ветра филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» работает в режиме повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозу синоптиков, в течение суток 15 марта в центральных и южных территориях Красноярского края ожидается ухудшение погоды: сильный западный ветер с порывами до 25 м/с и более, метель.
Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в работе электросетей филиала «Красноярскэнерго» в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения.
Ведётся мониторинг работы электрооборудования в целях своевременного реагирования на осложнение оперативной обстановки.
Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.