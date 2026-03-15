Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9-часовой режим беспилотной опасности сняли в Волгоградской области 15 марта

После 9-часовой угрозы БПЛА регион возвращается к привычной жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области утром 15 марта отменили режим беспилотной опасности, который ввели около полуночи накануне. Он действовал почти 9 часов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

За это время над регионом отражали атаку украинских беспилотников. Губернатор Волгоградской области сообщил, что один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом № 4 по улице Владимира Петровского. К счастью, никто не пострадал, но в некоторых квартирах выбило стекла.

