В Уфе спасатели помогли высвободить лапу собаки из карабина

В Уфе спасатели Управления гражданской защиты помогли собаке, чья лапа застряла в карабине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, вызов с просьбой о помощи поступил с улицы Рассветной. Лапа животного застряла в карабине, а хозяева не смогли самостоятельно освободить питомца.
Разжать карабин удалось с помощью специального инструмента. Собака не пострадала.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.