Топ-5 главных новостей в Молдове 15 марта 2026: Питьевой воды в Молдове хватит на 48 часов; жителю Молдовы продали под видом черемши ядовитое растение; по индексу хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран; такого холодного марта в&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 марта 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 марта 2026:

1. Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.

2. Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.

3. Жителю Молдовы продали под видом черемши крайне ядовитое растение: Онемение языка, сильные боли во рту и пищеводе — чудом выжил.

4. Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.

5. Такого холодного марта в Молдове не было уже 20 лет: Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха днем до +9 градусов.

Читайте также:

Теперь уже и на Центральном рынке Кишинева — сплошной импорт: Греческая клубника стоит 150 леев за кило, а редиска и «молодая» капуста из Албании — по 35 леев — что почем.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок столицы и узнал, почем нынче самые популярные продукты (далее…).

Культ личности по-молдавски: Скоро могут законом запретить критиковать власть тем, кто получил из рук президента Орден Республики.

Не дает нам заскучать экс-депутат от ПАС Василий Шоймару, известный своей любовью к нацистскому диктатору Антонеску (далее…).

Обещанная индексация пенсий не покроет возросших расходов: Инфляция в стране только за год удвоилась, а в правительстве до сих пор считают, что в день на еду жителю Молдовы хватает 18 леев.

Прожиточный минимум в стране остался на уровне 2013 года (далее…).

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше