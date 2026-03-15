Госстандарт запретил продажу игрушечной коляски

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Ввоз игрушечных колясок для кукол LABALU (модель EVA) на белорусский рынок запрещен, сообщил Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт).
Также комитет прекратил действие документов об оценке соответствия этого товара.
«Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 “О безопасности игрушек” (пункта 3.2.1 статьи 4), ГОСТ EN 71−1−2022 “Игрушки”, — сообщили в комитете.
Эксперты Госстандарта напомнили, что игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, которые возникают при использовании изделия по назначению, то есть во время детских игр.
«При этом она (игрушка — Sputnik) не должна разрушаться и должна сохранять свои потребительские свойства», — отмечено в сообщении.
Однако при раскладывании этой игрушечной коляски выяснилось, что нет основного фиксирующего устройства. В итоге при испытаниях коляска сломалась в месте соединения каркаса и основания. Как следует из сообщения комитета, коляска продавалась в одном из известных белорусских онлайн-гипермаркетов.