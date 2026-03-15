Госстандарт запретил продажу игрушечной коляски

Однако при раскладывании этой игрушечной коляски выяснилось, что нет основного фиксирующего устройства. В итоге при испытаниях коляска сломалась в месте соединения каркаса и основания. Как следует из сообщения комитета, коляска продавалась в одном из известных белорусских онлайн-гипермаркетов.