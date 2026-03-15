Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Война на Ближнем Востоке может перекрыть еще один пролив: подробности

Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Высокопоставленный военачальник Йемена Абед аль-Тавр заявил, что страна может перекрыть стратегически важный морской путь в случае своего вмешательства в ближневосточный конфликт на стороне Ирана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Это один из ключевых морских коридоров, связывающих Индийский океан со Средиземным морем через Суэцкий канал.

Угроза прозвучала на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранским городам. В ответ на начало военной операции США и Израиля Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о критическом положении Белого дома в связи с блокадой пролива Тегераном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше