Война на Ближнем Востоке может перекрыть еще один пролив: подробности

Высокопоставленный военачальник Йемена Абед аль-Тавр заявил, что страна может перекрыть стратегически важный морской путь в случае своего вмешательства в ближневосточный конфликт на стороне Ирана. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
Речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Это один из ключевых морских коридоров, связывающих Индийский океан со Средиземным морем через Суэцкий канал.
Угроза прозвучала на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранским городам. В ответ на начало военной операции США и Израиля Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о критическом положении Белого дома в связи с блокадой пролива Тегераном.