Собянин поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

Собянин поблагодарил сотрудников ЖКХ за огромный труд и высокий профессионализм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником и отметил их огромный труд и высокий профессионализм.

«Спасибо за огромный труд и высокий профессионализм. За неоценимый вклад в развитие лучшего города Земли», — отметил Собянин в поздравлении, текст которого опубликован в его канале на платформе Max.

Мэр подчеркнул, что зима стала испытанием для всех городских служб, московские коммунальщики мобилизовали все ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами. В решении этой задачи были также задействованы тысячи работников энергетических, строительных и других смежных предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.

«Было очень непросто, но вы справились со своей задачей. И за это вам огромное спасибо от имени москвичей», — добавил Собянин.

Мэр пожелал сотрудникам и их близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

