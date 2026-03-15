Собянин поздравил коммунальщиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником и отметил их огромный труд и высокий профессионализм.
«Спасибо за огромный труд и высокий профессионализм. За неоценимый вклад в развитие лучшего города Земли», — отметил Собянин в поздравлении, текст которого опубликован в его канале на платформе Max.
Мэр подчеркнул, что зима стала испытанием для всех городских служб, московские коммунальщики мобилизовали все ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами. В решении этой задачи были также задействованы тысячи работников энергетических, строительных и других смежных предприятий комплекса городского хозяйства Москвы.
«Было очень непросто, но вы справились со своей задачей. И за это вам огромное спасибо от имени москвичей», — добавил Собянин.
Мэр пожелал сотрудникам и их близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.