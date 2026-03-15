Четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу

Удлиненные выходные ждут белорусов в апреле 2026 года — с 18-го по 21-е. Напомним, что Радуница по календарю православной конфессии выпадает на 21 апреля, вторник. Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу 25 апреля.
Таким образом, днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года — четыре дня.
В Министерстве труда и социальной защиты ранее рассказали, что организациям с учетом специфики производства предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.
Всего же в 2026-м у белорусов будет 10 праздничных и нерабочих дней. Отдыхать белорусы будут также в пятницу, 1 мая, на Праздник труда, и в субботу, 9 мая, на День Победы.
