Мэр Красноярска поручил рассчитать три варианта новой дороги из Солонцов

В Солонцах обсудили решение проблемы единственного выезда из поселка. Об этом мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал у себя телеграм-канале.
По словам главы города, от жителей Солонцов поступает много обращений из-за транспортной ситуации. Сейчас полноценный выезд из поселка фактически один — на проспект Котельникова. В часы пик на дороге образуются серьезные пробки.
Специалисты предложили три варианта строительства новой дороги. За основу взяли створ от улицы Содружества с выходом на строящуюся магистраль, ведущую в микрорайон Солнечный. Мэр поручил подготовить расчеты по этому проекту.
Кроме того, на встрече обсудили необходимость обустройства дороги по улице Курской. В этом году там планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад на 270 мест, однако подъезд к нему пока остается гравийным. По словам мэра, в течение строительного сезона дорогу необходимо привести в порядок.
После встречи с жителями Солонцов Сергей Верещагин посетил местную котельную. Ее возраст превышает 60 лет, она обеспечивает теплом более 500 жилых домов. Объект нуждается в модернизации, этот вопрос городские власти намерены проработать отдельно.
