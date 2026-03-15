Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска поручил рассчитать три варианта новой дороги из Солонцов

Сейчас полноценный выезд из поселка один — на проспект Котельникова.

В Солонцах обсудили решение проблемы единственного выезда из поселка. Об этом мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал у себя телеграм-канале.

По словам главы города, от жителей Солонцов поступает много обращений из-за транспортной ситуации. Сейчас полноценный выезд из поселка фактически один — на проспект Котельникова. В часы пик на дороге образуются серьезные пробки.

Специалисты предложили три варианта строительства новой дороги. За основу взяли створ от улицы Содружества с выходом на строящуюся магистраль, ведущую в микрорайон Солнечный. Мэр поручил подготовить расчеты по этому проекту.

Кроме того, на встрече обсудили необходимость обустройства дороги по улице Курской. В этом году там планируют ввести в эксплуатацию новый детский сад на 270 мест, однако подъезд к нему пока остается гравийным. По словам мэра, в течение строительного сезона дорогу необходимо привести в порядок.

После встречи с жителями Солонцов Сергей Верещагин посетил местную котельную. Ее возраст превышает 60 лет, она обеспечивает теплом более 500 жилых домов. Объект нуждается в модернизации, этот вопрос городские власти намерены проработать отдельно.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.