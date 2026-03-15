Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румынскую певицу обвинили в романтизации насилия: её могу снять с «Евровидения»

Румынку Кэпитэнеску могут снять с «Евровидения» за романтизацию насилия.

Представляющую Румынию на «Евровидении-2026» исполнительницу Александру Кэпитэнеску обвинили в романтизации сексуального насилия. Об этом сообщает The Guardian.

Капитэнеску выпустила песню «Choke Me» («Удуши меня»). В Сети композицию назвали «опасной» и «безрассудной» за то, что она романтизирует сексуальное удушение.

Активисты, выступающие против сексуального насилия, заявили, что строчка, в которой слова «удуши меня» повторяются 30 раз за три минуты песни, «играет с жизнями молодых женщин». Также многие поклонники «Евровидения» призывали дисквалифицировать участницу или изменить текст песни.

В свою очередь Кэпитанеску заявила, что метафора, лежащая в основе ярких образов. Она, мол, описывает чувство, когда тебя переполняют сильные эмоции и ты задыхаешься от неуверенности в себе.

Ранее KP.RU писал, что звезду «Евровидения» заставили извиняться за русский язык. Румынскую певицу Паулу Селинг заставили публично извиниться после выступления в Молдавии. Она сказала фразу на русском языке в финале национального отбора конкурса.