Румынскую певицу обвинили в романтизации насилия: её могу снять с «Евровидения»

Представляющую Румынию на «Евровидении-2026» исполнительницу Александру Кэпитэнеску обвинили в романтизации сексуального насилия. Об этом сообщает The Guardian.
Капитэнеску выпустила песню «Choke Me» («Удуши меня»). В Сети композицию назвали «опасной» и «безрассудной» за то, что она романтизирует сексуальное удушение.
Активисты, выступающие против сексуального насилия, заявили, что строчка, в которой слова «удуши меня» повторяются 30 раз за три минуты песни, «играет с жизнями молодых женщин». Также многие поклонники «Евровидения» призывали дисквалифицировать участницу или изменить текст песни.
В свою очередь Кэпитанеску заявила, что метафора, лежащая в основе ярких образов. Она, мол, описывает чувство, когда тебя переполняют сильные эмоции и ты задыхаешься от неуверенности в себе.
