В Омске разыскивают горбатящуюся 69-летнюю женщину

Днем 15 марта поисково-спасательный отряд «Доброспас Омск» сообщил об исчезновении женщины. В областном центре пропала Маргарита Тимонина 1956 года рождения.
Последний раз женщину видели в прошлое воскресенье. 8 марта она вышла из дома на улице 13-й Самарской. Был одета в мужское серое пальто, штаны красного цвета, вязаную шапку.
На опубликованной ориентировке перечислены особые приметы пенсионерки. Омичка горбатится; ее рост составляет 150−155 сантиметров.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты Валентиновны, просят обратиться в полицию или в отряд по номеру 8 (800) 700−56−76.
Ранее мы писали, что за февраль 2026 года в Омске пропали без вести пятеро человек.
