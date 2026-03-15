На трассе в Красноярском крае ввели ограничения из-за непогоды

В Госавтоинспекции по Красноярскому краю предупредили об ограничениях движения на федеральной трассе, которые ввели из-за непогоды.
Как сообщают в ГАИ, на трассе Р-257 «Енисей» с 82 по 166 км введены ограничения движения грузового (категория С) и пассажирского транспорта (категория Д). Временные условия движения снимут после того, как дорожники устранят аварийно опасные условия на этом участке, точного времени восстановления движения не называют.
Для других категорий транспорта движение не ограничено. Автомобилистов просят внимательно выбирать свой маршрут и строго соблюдать требования правил дорожного движения.