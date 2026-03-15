На трассе в Красноярском крае ввели ограничения из-за непогоды

Как сообщают в ГАИ, на трассе Р-257 «Енисей» с 82 по 166 км введены ограничения движения грузового (категория С) и пассажирского транспорта (категория Д). Временные условия движения снимут после того, как дорожники устранят аварийно опасные условия на этом участке, точного времени восстановления движения не называют.