Жителей Ростовской области предупредили об активности гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: доля вирусов гриппа снизилась, но общая заболеваемость остается значимой.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области и других регионов страны предупредили об активности ОРВИ и гриппа. Общую ситуацию прокомментировали в телеграм-канале федерального Роспотребнадзора.

По России в первую неделю марта зафиксировали 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. В надзорном ведомстве отмечают, что «регистрируемые уровни остаются достаточно значимыми».

— Все респираторные вирусы циркулируют круглый год, но их активность традиционно возрастает в осенне-зимний и весенний периоды. Несмотря на снижение доли вирусов гриппа по данным лабораторного мониторинга, общая заболеваемость остается на значительном уровне, — говорится в сообщении.

К слову, ранее в донском управлении Роспотребнадзора отметили, что заболеваемость в начале марта в регионе оставалась ниже эпидпорогов. При этом в структуре вирусов на грипп пришлось 3,8% (доминировал вирус гриппа А (H3N2), а среди негриппозных респираторных заболеваний в лидерах оказались метапневмовирусы и риновирусы (29,2% и 27,6%).

Всем рекомендуют следить за своим здоровьем и выполнять элементарные меры профилактики респираторных инфекций. В частности, после улицы нужно мыть руки, также лучше избегать скопления людей. Помещения необходимо периодически проветривать.

При недомогании следует сразу же обращаться к врачу. Самолечение недопустимо.

