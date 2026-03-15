Жителей Ростовской области предупредили об активности гриппа и ОРВИ

К слову, ранее в донском управлении Роспотребнадзора отметили, что заболеваемость в начале марта в регионе оставалась ниже эпидпорогов. При этом в структуре вирусов на грипп пришлось 3,8% (доминировал вирус гриппа А (H3N2), а среди негриппозных респираторных заболеваний в лидерах оказались метапневмовирусы и риновирусы (29,2% и 27,6%).