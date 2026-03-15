Россиянам раскрыли, как обязать соседа не курить на балконе

По её словам, иск подаётся в районный суд с требованиями обязать соседа прекратить курение или герметизировать балкон, а также компенсировать моральный вред и судебные расходы. Суды редко выносят полный запрет, но при систематичности и экспертизе могут встать на сторону некурящих. Но если сосед готов к диалогу, проще договориться о компромиссе, чем судиться, подчеркнула юрист.