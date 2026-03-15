В Волгограде начали обследование дома после атаки беспилотника

В Волгограде после ночной атаки беспилотника начали обследование дома.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 15 мар — РИА Новости. Проводится обследование дома, получившего повреждения в результате ночной атаки БПЛА на Волгоград, сообщили в мэрии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что в ночь на воскресенье в Советском районе Волгограда было зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет. Были даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий.

«По завершению работы оперативных служб в Советском районе после террористической атаки БПЛА муниципалитет оперативно приступил к поквартирному обследованию дома… где было повреждено остекление, для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем восстановительных работ», — говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.

В администрации уточнили, что по мере предоставления собственниками доступа в квартиры управляющая компания проводит работы по временному закрытию оконных проемов до восстановления остекления, а мэрия разъясняет жильцам информацию о предоставлении материальной помощи в случае повреждения имущества.

