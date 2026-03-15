Спасатели МЧС контролируют безопасность на Байкале с помощью беспилотников

На озере Байкал патрульные группы проводят контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. Маршруты патрулирования включают районы Хужира, Большого Голоустного, Слюдянки и Листвянки — все популярные байкальские туристические направления. Привлекается беспилотная авиация МЧС России, в том числе самолетного типа. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
— С их помощью выявляются места несанкционированного выезда на лед, а также моментально фиксируются нарушения. На фото и видео попадают госномера автомобилей, водители которых допустили выезд на лед вне ледовых переправ. Сведения о них передаются в компетентные органы, — говорится в сообщении.
С туристами и отдыхающими спасатели проводят разъяснительные беседы. Межведомственные группы работают ежедневно, в них входят не только сотрудники МЧС, но и представители Росгвардии, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Прибайкальского национального парка.