Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Демидов стал первым в рейтинге самых результативных новичков НХЛ

Россиянин Иван Демидов, выступающий за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», занял первое место в списке самых результативных новичков текущего сезона лиги.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Иван Демидов, выступающий в качестве нападающего за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», занял первое место в рейтинге самых результативных новичков текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

Спортсмен отметился результативным пасом в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», который завершился со счетом 2:4 в пользу последних.

Всего на счету россиянина 52 очка (14 голов и 38 передач) в 65 играх. Он обогнал канадского нападающего Беккетта Сеннеке из «Анахайм Дакс», у которого 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.

Демидов дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ в апреле прошлого года в игре против «Чикаго Блэкхокс», отметившись тогда голом и результативной передачей. Он стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, который смог набрать 2 очка в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше