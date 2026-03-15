Россиянин Демидов стал первым в рейтинге самых результативных новичков НХЛ

Демидов дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ в апреле прошлого года в игре против «Чикаго Блэкхокс», отметившись тогда голом и результативной передачей. Он стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, который смог набрать 2 очка в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге.