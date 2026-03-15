Россиянин Демидов стал первым в рейтинге самых результативных новичков НХЛ

Российский хоккеист Иван Демидов, выступающий в качестве нападающего за клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», занял первое место в рейтинге самых результативных новичков текущего сезона Национальной хоккейной лиги.
Спортсмен отметился результативным пасом в домашнем матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», который завершился со счетом 2:4 в пользу последних.
Всего на счету россиянина 52 очка (14 голов и 38 передач) в 65 играх. Он обогнал канадского нападающего Беккетта Сеннеке из «Анахайм Дакс», у которого 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.
Демидов дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ в апреле прошлого года в игре против «Чикаго Блэкхокс», отметившись тогда голом и результативной передачей. Он стал первым игроком «Монреаля» в XXI веке, который смог набрать 2 очка в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге.