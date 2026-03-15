Уфимских музыкантов Ay Yola признали лучшей поп-группой года

Фолк-группа Ay Yola стала победителем национальной музыкальной премии «Виктория» в номинации «Поп-группа года». Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.
По словам участников коллектива, победа стала для них неожиданной, поскольку среди претендентов на награду были известные группы — «Моя Мишель», «Руки Вверх!», A"Studio и V-Teens.
Башкирская фолк-группа Ay Yola создана в Уфе в 2024 году. В состав группы входят Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов.
