Красноярцам анонсировали строительство второго выезда из Солонцов

Сейчас поселок связан с городом единственным выездом — к проспекту Котельникова. Из-за этого утром и вечером местные жители стоят в пробках по часу.

Власти Красноярска прорабатывают вопрос строительства второго выезда из поселка Солонцы. Проблему единственной дороги, связывающей поселок с городом, обсудили после жалоб местных жителей, сообщил глава города Сергей Верещагин в своем телеграм-канале.

Сейчас попасть в Красноярск из Солонцов можно только по дороге, ведущей к проспекту Котельникова. Альтернативных маршрутов нет, поэтому в часы пик здесь скапливаются многокилометровые заторы. По словам жителей, утром и вечером они могут стоять в пробках до часа.

Специалисты предложили три варианта решения проблемы. За основу взяли створ от улицы Содружества с выходом на строящуюся магистраль в Солнечный. Верещагин поручил сделать расчеты.

