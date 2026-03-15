Красноярцам анонсировали строительство второго выезда из Солонцов

Власти Красноярска прорабатывают вопрос строительства второго выезда из поселка Солонцы. Проблему единственной дороги, связывающей поселок с городом, обсудили после жалоб местных жителей, сообщил глава города Сергей Верещагин в своем телеграм-канале.
Сейчас попасть в Красноярск из Солонцов можно только по дороге, ведущей к проспекту Котельникова. Альтернативных маршрутов нет, поэтому в часы пик здесь скапливаются многокилометровые заторы. По словам жителей, утром и вечером они могут стоять в пробках до часа.
Специалисты предложили три варианта решения проблемы. За основу взяли створ от улицы Содружества с выходом на строящуюся магистраль в Солнечный. Верещагин поручил сделать расчеты.
