Медведев сенсационно победил Алькараса в Индиан-Уэллсе, а белоруска Соболенко сыграет финал против Рыбакиной

До матча с Даниилом испанец выиграл в 2026 году 16 матчей из 16. Медведев обыграл Алькараса впервые с 2023 года. К тому же, ранее в Индиан-Уэллсе россиянин проигрывал Карлосу в двух финалах подряд — в 2023-м и 2024-м. По итогам этого турнира Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга.