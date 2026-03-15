Медведев сенсационно победил Алькараса в Индиан-Уэллсе, а белоруска Соболенко сыграет финал против Рыбакиной

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев сенсационно победил первую ракетку испанца Карлоса Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 7:6 (3). В финале Медведев сразится за титул с итальянцем Янником Синнером.
До матча с Даниилом испанец выиграл в 2026 году 16 матчей из 16. Медведев обыграл Алькараса впервые с 2023 года. К тому же, ранее в Индиан-Уэллсе россиянин проигрывал Карлосу в двух финалах подряд — в 2023-м и 2024-м. По итогам этого турнира Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга.
15 марта в Индиан-Уэллсе состоится женский финал, в котором сразятся первая ракетка мира Арина Соболенко и третья ракетка из Казахстана Елена Рыбакина.
