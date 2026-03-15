Два человека погибли в аварии на трассе в Красноярском крае

Сотрудники Госавтоинспекции Козульского муниципального округа выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. ДТП случилось вечером 14 марта на 688 км автодороги Р-255.

Сотрудники Госавтоинспекции Козульского муниципального округа выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия. ДТП случилось вечером 14 марта на 688 км автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, грузовой автомобиль, которым управлял 64-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу легковым автомобилем, под управлением 24-летнего водителя. В результате столкновения транспортных средств водитель и 20-летняя пассажирка легковушки погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края.