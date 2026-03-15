Цена на омскую «Шайбу» рухнула на 15%

Строительство на пересечении Масленникова и Жукова началось еще в 2002 году. Сначала здесь планировали разместить многоуровневую парковку, затем — торгово-развлекательный центр. Работы так и не завершили. Из-за округлой формы местные жители называют объект «Шайбой».