Цена на омскую «Шайбу» рухнула на 15%

Долгострой в центре города снова выставлен на торги.

Источник: Комсомольская правда

В середине марта 2026 года департамент имущественных отношений Омска снизил стоимость недостроенного объекта на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. Если раньше за лот просили 540 млн рублей, то теперь стартовая цена 459 млн.

Проведение аукциона запланировано на 21 апреля, заявки на участие принимают с 14 марта. Сумма задатка составляет 91,8 млн рублей. Победитель должен будет заключить договор купли-продажи в течение трех дней после подписания протокола. Речь идет о приобретении здания площадью 5 877,8 м², который построен на 16%. Объект остается в собственности региона.

В прошлый раз здание безуспешно пытались продать в конце 2025 года, тогда на торги не пришел никто из инвесторов.

Строительство на пересечении Масленникова и Жукова началось еще в 2002 году. Сначала здесь планировали разместить многоуровневую парковку, затем — торгово-развлекательный центр. Работы так и не завершили. Из-за округлой формы местные жители называют объект «Шайбой».

Ранее «КП-Омск» писала о продаже недостроенных зданий на Красном Пути и улице Универсальной.

