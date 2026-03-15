Трамп заявил, что с Зеленским сложнее договориться, чем с Путиным

С президентом Украины Владимиром Зеленским «гораздо сложнее договориться», чем с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

— Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке, — сказал он в интервью NBC News.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп в беседе с Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования конфликта. По словам официального представителя Кремля, Вашингтон отфиксировал четкую позицию Москвы, поэтому использует словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.

Ранее глава Белого дома заявил, что российский лидер готов заключить сделку по вопросу украинского урегулирования. Президент США утверждает, что теперь все зависит исключительно от действий Зеленского.

