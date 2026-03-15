Запад Калининградской области накроет дождями

Нам с вами, дорогие земляки, стоит поспешить насладиться сегодняшним ясным и сухим утром. Ибо, согласно прогнозу специалистов из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области», уже после полудня облачность — прежде всего, на западе региона — уплотнится, ближе к обеду выпадут первые локальные осадки, в Калининграде и в Зеленоградском, Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Полесском, Славском районах после 13−14 часов по местному времени и вечером вероятны обложные дожди (хотя и слабые или умеренные).
Восточным районам в этом отношении повезет больше: при переменной облачности осадки там маловероятны.
Температура воздуха в Калининграде и на большей части области составит +13…+16°С, на побережье чуть ниже — до +8…+12°С. После обеда похолодает до +4…+8°С.