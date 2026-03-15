Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовит против него уголовное дело

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Центральное разведывательное управление инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения уголовного преследования. Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале.
По словам Карлсона, поводом стали его контакты с представителями Ирана, состоявшиеся еще до начала военного конфликта, а также критика в адрес Израиля. Журналисту вменяют возможное нарушение закона об иностранных агентах. Сам Карлсон отвергает обвинения.
«Я не являюсь агентом иностранной державы. У меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам, и я никогда не действовал против них», — заявил он.
Журналист считает, что реальная цель расследования — запугать и дискредитировать его. По его словам, спецслужбы намерены слить информацию в прессу, чтобы создать репутационный ущерб. Он напомнил, что сталкивался с подобным давлением и ранее — в 2021 году, когда пытался взять интервью у президента России Владимира Путина.
Карлсон в заключение отметил, что во время войны власти становятся жестче к инакомыслию, и терпимость к критике снижается.
США и Израиль начали военную операции против Ирана 28 февраля. Россия выступила с резким осуждением действий США и Израиля. 7 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время диалога глава России выступил с требованием немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Исламской Республики.