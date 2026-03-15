Овчинский: на Флотской улице ведется строительство дома по реновации

Жилой комплекс по реновации строят в Головинском районе Северного административного округа. Работы ведутся на месте расселенных домов по адресу: ул. Флотская, зем. уч. 66/1, 66/2, 66/3 и 68. Как рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, площадь здания составит свыше 76 тыс. кв. метров.
«В Головинском районе появится жилой комплекс по программе реновации, состоящий из трех строений переменной этажности. Два здания расположатся вдоль Флотской улицы, а третье — в глубине квартала. В новостройке запроектировано 772 квартиры, семь из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Вблизи жилого комплекса расположены остановки общественного транспорта, детские сады, школы, магазины, поликлиники и стоматология. Также здесь есть места для отдыха: парк Дружбы, Кронштадтский сквер и парк усадьбы Михалково. Как пояснил Овчинский, на объекте уже ведутся монолитные работы в двух корпусах, и готовится площадка для строительства третьего.
На территории ЖК планируются комплексное озеленение и благоустройство. Здесь появятся детская и спортивная площадки с мягким прорезиненным покрытием, а также зона для спокойного отдыха.
Проект учитывает уже существующие новостройки по реновации, освободившиеся участки после расселения пятиэтажек и сложившуюся инфраструктуру района. Благодаря этому три новых здания будут расположены таким образом, чтобы обеспечить комфортное пространство для жизни. Они разделят территорию на внутренний благоустроенный двор и внешнее пространство, где будут расположены детские сады, школы и другие соцобъекты. Удобные пешеходные маршруты и проезды свяжут эти зоны.
Фасады зданий будут выполнены из практичных материалов с использованием природных оттенков. Секции облицуют керамическим кирпичом различных цветов — от темно-бордового и терракотового до персикового и оттенка белого золота. Такое сочетание создаст гармоничную и естественную цветовую палитру.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в прошлом году более сорока восьми тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации. Также мэр столицы Сергей Собянин объявил о включении еще пяти площадок в данную программу.
Кроме того, на севере Москвы преобразуется территория бывшей промзоны Братцево. Здесь продолжают возводить новый городской квартал «Инджой». Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики, проект предусматривает создание 550 тыс. кв. метров недвижимости, включая жилые дома и объекты инфраструктуры. На данный момент готов монолит жилого комплекса первой очереди, ведутся фасадные работы. На подземном уровне ЖК обустраивается 575 машино-мест, здесь завершаются работы в технических помещениях.