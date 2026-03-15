Жителей Ростовской области предупредили о временных перебоях в работе ТВ и радио

Отключения телевидения и радио планируют с 16 марта в Ростовской области.

В четырех населенных пунктах и в одном городе Ростовской области с 16 марта будут временно отключать теле- и радиосигнал. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

16 марта: хутор Нижнекалинов Константиновского района, с 11 до 17 часов;

17 марта: хутор Нижнежуравский Константиновского района, с 11 до 17 часов;

18 марта: хутор Белянский Константиновского района, с 11 до 17 часов;

19 марта: станица Богоявленская Константиновского района, с 11 до 17 часов;

20 марта: город Константиновск, с 11 до 17 часов.

Кратковременные отключения ожидаются в связи с проведением профилактических и плановых работ. Принятые решения согласовали с вещателями.

