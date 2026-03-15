Сибиряки спорят, стоит ли продолжать поиски Усольцевых

НОВОСИБИРСК, 15 марта, ФедералПресс. Жители Сибири не пришли к единой точке зрения о том, стоит ли продолжать поиски пропавших туристов Усольцевых. Своими мнениями они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«С самого начала этой истории возник вопрос, почему такие масштабные поиски (тысячи людей), почему вместе с поисковиками силовые структуры. Еще и масса добровольцев. Откуда такой интерес к обычной семье», — недоумевает Ольга М.

Некоторые уверены, что рано или поздно поиски увенчаются конкретными результатами.

«К лету растает весь снег и наверняка будут найдены следы семьи. Нашего пловца в Турции после соревнований где только ни искали и видели в других странах, нашли в воде, утонул», — отметил Николай Н.

Другие настаивают, что не все версии были в полной мере отработаны.

«В ту ночь на турбазе были еще какие-то гости. И в ту ночь они и уехали. Кто они? Почему это не интересует следователей», — удивляется Мила К.

Читатели также допускают криминальный след.

«Забыли, что телефон Усольцевых был засечен рядом с трассой: либо там прикопали, либо на машине вывезли», — напоминает пользователь «Дом Современных-Монет».

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как история Усольцевых обрастает все новыми загадками и противоречивыми версиями: от эзотерических теорий до предположений о криминале и даже возможной эвакуации на вертолете. Свои версии высказывают и местные жители.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.