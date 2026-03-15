Умер Юрий Абдурахманов, специалист по художникам Парижской школы из Беларуси

14 марта умер известный белорусский историк искусства, специалист по Парижской школе Юрий Абдурахманов. Об этом пишут в соцсетях люди, знавшие его.
Абдурахманов — человек с необычной судьбой. По матери его корни из казаков, по отцу — из Ирана, по паспорту он белорус. Родился в 1959 году в горах на границе Киргизии, Казахстана и Таджикистана, там провел и свое детство. Закончил переводческий факультет Минского института иностранных языков.
На его счету масса интереснейших проектов в сфере культуры. Свободно читал лекции по-французски, был куратором масштабной выставки Шраги Царфина в Минске в 2019 году.
Еще одна утрата. Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, начинавшая карьеру в Могилеве и сыгравшая в «Белорусском вокзале» и «Гостье из будущего».