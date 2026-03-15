Свет частично отключили в Октябрьском районе Иркутска 15 марта

Жители Октябрьского района Иркутска остались без света днем 15 марта. Частичное отключение электроэнергии произошло в 13:45 по местному времени. Об этом сообщили в канале «Свет 38».
Отключение света в Октябрьском районе Иркутска 15 марта 2026.
— Под отключение попала часть домов в Иркутске на улицах 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Академика Бурденко, Большевистский, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Можайского, Ширямова, — говорится в сообщении.
Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, свет вернется в дома к 16:00 по местному времени.