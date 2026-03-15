Иран заявил об освобождении из-под ареста своих танкеров с нефтью

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири сообщил об успешной операции по возвращению иранских судов. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.
По его словам, активная работа флота принесла результаты — несколько танкеров с иранской нефтью вышли из-под ареста. Тангсири уточнил, что танкеры находились в тысячах километров от Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на начало военной операции США и Израиля Тегеран принял решение о закрытии Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность разрешить проход через пролив ограниченному числу танкеров при продаже за юани.