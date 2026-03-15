В Багдаде нанесли удар по американской военной базе Виктория, начался пожар

Пожар начался после удара по американской военной базе Виктория в Багдаде.

Источник: Комсомольская правда

Американская военная база Виктория в Багдаде подверглась удару. Об этом сообщает иракский канал Sabereen News.

По информации источника, из-за удара начался мощный пожар. Как утверждается, базы были атакованы местными шиитскими группировками.

Также ранее загорелось посольство Соединенных Штатов в Багдаде после атаки дрона. Сообщалось, что целью беспилотника являлись системы ПВО, которые находятся на территории американской дипмиссии. На территории посольства также вспыхнул небольшой пожар. О пострадавших ранее не сообщалось.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ударам подвергся Тегеран и другие города. В свою очередь Иран также начал наносить удары по военным объектам США и базам в странах Ближнего Востока.

