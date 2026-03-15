В Омске фиксирует рост цен на топливо второй месяц подряд

Специалисты «Омскстата» опубликовали данные наблюдений за ценами на топливо в первые месяцы 2026 года. К середине марта ни один вид горючего не стал дешевле.
Особенно заметен скачок в сравнении с декабрем 2025-го. Средняя стоимость бензина выросла с 60,55 рубля до 62,12 за литр. Самый доступный АИ-92 в феврале стоил 59,79 рубля, в декабре за него просили 57,77 рубля, а в январе уже 59,36 рубля. Высокооктановые АИ-98 и АИ-100 держатся на отметке 83,30 рубля с начала года, хотя общее повышение их тоже коснулось.
Дизельное топливо в середине зимы подорожало до 76,32 рубля (против декабрьских 74,49 рубля). К февралю средняя цена достигла 76,53 рубля. Природный газ, долгое время остававшийся стабильным, тоже пошел вверх: с 21,59 рубля в ноябре 2025 года до 21,90 рубля в феврале. Ежемесячно цена прибавляет более 10 копеек.
