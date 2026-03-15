Власти Владивостока готовы платить школьникам до 115 тысяч рублей за социальные проекты

Общий призовой фонд конкурса инициатив составил 1,1 млн рублей, в жюри вошел глава Константин Шестаков.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке прошла очная защита социальных проектов школьников. Авторы лучших инициатив смогут получить до 115 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса, организованного администрацией города, составляет 1,1 млн рублей.

«Проекты довольно интересные, у них разная направленность. Такой конкурс — это отличная возможность реализовать свои идеи. Уверен, что для многих ребят это будет хорошим стартом и опытом, чтобы в будущем создавать еще более масштабные проекты», — считает член эксперного совета конкурса, глава города Константин Шестаков.

Помимо него в экспертный совет вошли первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко, директор Владивостокского городского Дворца детского творчества Андрей Волков, руководитель Приморской краевой организации Российского союза молодежи Максим Пряженников и др. Очная защита прошла 14 марта.

Ученица школы № 72 Алиса Носырева хочет организовать в своей школе проведение мастер-классов по боксу.

«Их готов проводить бесплатно тренер, но для этого нужно дополнительное оборудование. В случае победы в конкурсе я планирую использовать грант на эти цели», — пояснила Алиса.

По ее словам, занятия будут открыты не только для одноклассников, но и учеников других школ.

Другую инициативу представили ученицы школы № 83 Анна Петрова и Антонина Нефёдова. Старшеклассницы уже готовятся к будущим экзаменам и решили сделать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ более увлекательной и осознанной. Для этого они предлагают проводить квиз-викторины, организовывать встречи с экспертами и помогать школьникам с профориентацией.

Президент школы № 11 Артём Воронцов предлагает создать мастерскую детских инициатив. Есть среди проектов инициативы по повышению финансовой грамотности школьников.

Как отмечают в мэрии, всего в конкурсе приняли участие 34 учреждения, до очной защиты было допущено 29 школ. Авторы лучших инициатив смогут получить почти 115 тысяч рублей, общий призовой фонд конкурса составил около 1 млн 150 тысяч рублей.

Инициативы реализуют по направлениям «образование», «спорт», «информационное сопровождение», «культура и досуг», «наставничество» и «сообщество».