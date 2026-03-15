Власти Владивостока готовы платить школьникам до 115 тысяч рублей за социальные проекты

Во Владивостоке прошла очная защита социальных проектов школьников. Авторы лучших инициатив смогут получить до 115 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса, организованного администрацией города, составляет 1,1 млн рублей.
«Проекты довольно интересные, у них разная направленность. Такой конкурс — это отличная возможность реализовать свои идеи. Уверен, что для многих ребят это будет хорошим стартом и опытом, чтобы в будущем создавать еще более масштабные проекты», — считает член эксперного совета конкурса, глава города Константин Шестаков.
Помимо него в экспертный совет вошли первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко, директор Владивостокского городского Дворца детского творчества Андрей Волков, руководитель Приморской краевой организации Российского союза молодежи Максим Пряженников и др. Очная защита прошла 14 марта.
Ученица школы № 72 Алиса Носырева хочет организовать в своей школе проведение мастер-классов по боксу.
«Их готов проводить бесплатно тренер, но для этого нужно дополнительное оборудование. В случае победы в конкурсе я планирую использовать грант на эти цели», — пояснила Алиса.
По ее словам, занятия будут открыты не только для одноклассников, но и учеников других школ.
Другую инициативу представили ученицы школы № 83 Анна Петрова и Антонина Нефёдова. Старшеклассницы уже готовятся к будущим экзаменам и решили сделать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ более увлекательной и осознанной. Для этого они предлагают проводить квиз-викторины, организовывать встречи с экспертами и помогать школьникам с профориентацией.
Президент школы № 11 Артём Воронцов предлагает создать мастерскую детских инициатив. Есть среди проектов инициативы по повышению финансовой грамотности школьников.
Как отмечают в мэрии, всего в конкурсе приняли участие 34 учреждения, до очной защиты было допущено 29 школ. Авторы лучших инициатив смогут получить почти 115 тысяч рублей, общий призовой фонд конкурса составил около 1 млн 150 тысяч рублей.
Инициативы реализуют по направлениям «образование», «спорт», «информационное сопровождение», «культура и досуг», «наставничество» и «сообщество».