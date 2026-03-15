Переоценка недвижимости в Молдове: «Это дубина, которую государство может опустить на голову любого собственника в нужный момент»

Заместитель гендиректора агентства геодезии, картографии и кадастра Штефан Криган и агентство геодезии, картографии и кадастра завершили переоценку 6 миллионов объектов недвижимости в Молдове. Это преподносится как технологический прорыв. Экономический аналитик Дмитрий Тэрэбуркэ предлагает свои расчеты и свои выводы.
"Возьмем калькулятор. Вот бухгалтерия системы на 2026 год.
Содержание агентства кадастра — 500 миллионов лей. Массовая оценка объектов — 200 миллионов лей. Администрирование налога в примэриях — 350 миллионов. Итого расходы на содержание «машины» — 1 050 миллиона лей.
Сколько налог на недвижимость приносит в бюджет? План на 2026 год — 902 миллиона лей.
Чистый фискальный эффект: минус 150 миллионов лей.
Государство тратит миллиард, чтобы собрать 900 миллионов. Мы доплачиваем за то, чтобы у нас собирали налоги.
На реформу кадастра Мировой Банк выделил 35 миллионов долларов. Выбрано к концу 2025 года 17 миллионов. Это почти полмиллиарда.
Что сделано: новые базы данных, IT-системы, красивые отчеты.
Что не сделано: 60−65 процентов участков до сих пор имеют границы из советских карт 70-х годов с погрешностью до 15 метров. 20−30 процентов объектов имеют юридически уязвимую историю прав. 30−40 процентов городских зданий юридически не связаны с землей, на которой стоят.
Полмиллиарда лей ушло на покупку новых мониторов, чтобы лучше видеть старые дыры в праве собственности.
Главное — Переоценка 2026 года. Считаем честно.
Кадастровая стоимость выросла в среднем в три раза. 6 миллионов объектов. Применяется с 2027 года.
Механический фискальный потенциал: 902 миллиона умножить на 3 — будет 2,7 миллиарда лей. Победа? Нет.
Минфин сам публично заявил: рост базы не означает автоматического роста поступлений. Местные власти будут снижать ставки. Кишинев уже пообещал не допустить трехкратного роста налога.
То есть государство потратило годы работы и 490 миллионов лей кредитных денег на базу, которую само же не собирается использовать полностью.
Реальный прирост при политическом сдерживании — в лучшем случае 10−15 процентов от потенциала. Это плюс 100−150 миллиона лей к текущим 900 миллионам.
Система по-прежнему не окупает себя.
Ловушка 2027 года: налог на пузырь. Переоценка зафиксировала цены на пике 2024−2025 годов. Но рынок уже разворачивается — сделок с квартирами в Кишиневе в 2025 году стало меньше на 54 процента.
К 2027 году кадастровая стоимость будет выше рыночной. Люди будут платить налог с вымышленной цены. Недвижимость, которая стоит 80 тысяч евро на рынке, будет облагаться как стоящая 120 тысяч в реестре.
Зачем тратить годы и миллионы на оценку, которую сами боитесь применять?
Ответ один: завышенная кадастровая стоимость — не результат плохой методики. Это дубина, которую государство может опустить на голову любого собственника в нужный момент.
Есть решение, которое превращает минус 150 миллионов в плюс полтора миллиарда.
Отменяем налог на владение. Ликвидируем административную машину. Вводим налог на сделки в 1,5 процента.
Объем рынка недвижимости Молдовы — 35−40 миллиарда лей в год. Доход — 525−600 миллиона лей. Без армии чиновников. Без споров о методике. Без переоценок каждые несколько лет.
Плюс экономия на содержании системы — 1,05 миллиарда лей.
Общий эффект — плюс 1,65 миллиарда лей.
Разница между реформой Кригана и здравым смыслом — 1,8 миллиарда лей ежегодно. Это и есть цена реформы Кригана.
Не в абстрактных правах собственности. Не в юридических дырах. В конкретных деньгах.
Каждый год система, которую он строил и защищал, стоит стране почти два миллиарда лей недополученного эффекта. За 25 лет это 45 миллиардов лей.
Молдова располагает главным активом — недвижимостью на 75−90 миллиарда евро. Единственное реальное богатство большинства молдавских семей. Этот актив так и не стал капиталом. Границы участков гуляют. Права собственности уязвимы. Банки закладывают эти риски в процентные ставки. Серьезный инвестор изучает молдавский объект — и разворачивается.
Вопрос к правительству простой: мы и дальше будем платить миллиард лей в год за право находиться в этом хаосе?
Вопрос к Кригану: это была некомпетентность — или это была цель? У меня ответы есть…", -заключил Дмитрий Тэрэбуркэ.
