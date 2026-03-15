Волгоградцам расширят доступ: какие приложения войдут в Белый список

Жителям Волгограда, которые устали от перебоев с интернетом в начале марта, стоит приготовиться к переменам. В Госдуме официально анонсировали расширение так называемых «белых списков» приложений. Перечень разрешенных интернет-ресурсов пополнится в течение ближайших двух-трех недель. Об этом заявил депутат Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета по информационной политике.
Что это значит для обычных волгоградцев? В скором времени в список войдет основная часть приложений, которыми мы пользуемся каждый день. Речь идет о почтовых сервисах, маркетплейсах, банковских приложениях, сервисах операторов сотовой связи, службах каршеринга, системах для торговых точек и других аналогичных платформах. Проще говоря, все то, без чего сложно представить современную жизнь, должно работать стабильно.
«Будет создана система, так называемые “белые списки”, куда войдут большинство тех узлов связи и тех приложений, и тех ресурсов, которыми мы с вами пользуемся каждый день», — пояснил Свинцов.
Напомним, сбои в работе интернета и связи, которые отмечались по всей России с первых дней марта, вызвали волну жалоб от населения. Вводимые ограничения, по словам представителей власти, связаны с мерами по обеспечению безопасности. Теперь же государство берет курс на то, чтобы повседневные сервисы работали без перебоев, даже в условиях усиленной защиты цифрового пространства.
Волгоградцам остается немного подождать. Если анонсы депутатов воплотятся в жизнь в заявленные сроки, то уже через пару-тройку недель привычные приложения — от банковских до сервисов доставки — должны заработать стабильнее.
Ранее сообщалось, что волгоградцы жалуются на отсуствие интернета.